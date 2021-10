Due uomini di 36 e 24 anni sono stati, una donna di 29 e un minorenne sono stati denunciati a Noto, con l'accusa di avere strappato dagli edifici diversi metri di grondaie in rame. Il metallo era destinato alla vendita.

I carabinieri, però, sono riusciti a risalire alle loro identità, dopo avere acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza installate in corso Vittorio Emanuele e via Cavour. Nell'abitazione di due degli indagati è stata trovata parte della refurtiva del valore di oltre diecimila euro. Adesso devono tutti rispondere di furto aggravato e continuato in concorso. In un caso il furto ha causato la caduta a terra di un condizionatore.