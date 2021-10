Avrebbe prima cercato di rapire un bambino di cinque anni e dopo avrebbe aggredito di palpeggiare e aggredire la madre . Per questi motivi un uomo di 32 anni è stato fermato dai carabinieri a Castelvetrano , in provincia di Trapani. L'uomo, di nazionalità maliana, è accusato di violenza sessuale, tentato sequestro di persona e lesioni personali.

I militari sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto della mamma del bambino, che ha raccontato come il 32enne abbia cercato di rapire il figlio per poi aggredirla. La donna è riuscita a difendere il bambino e poi ha respinto l'assalto dell'uomo, che si è dato alla fuga. Il bambino ha riportato contusioni a entrambe le gambe. Il 32enne è stato rintracciato poco dopo.

Dalle indagini è emerso che solo poche ore prima, l'uomo era stato soccorso da un'ambulanza del 118 che l'aveva trovato riverso per terra. Nel tragitto per raggiungere l'ospedale avrebbe compiuto atti di autoerotismo davanti al personale medico, composto anche da una donna, oltre ad aver danneggiato l'interno dell'ambulanza stessa. Per il cittadino extracomunitario è così scattato il fermo, convalidato dal gip, ed è stato condotto in carcere a Trapani.