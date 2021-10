Positivo al Covid-19 come il resto della famiglia sarebbe comunque andato in giro per Modica , nonostante fosse sottoposto all' isolamento sanitario dall'Usca, a fare la spesa e anche a prendere il caffè al bar mettendo a rischio la salute delle persone con cui aveva contatti.

Il 46enne è stato denunciato alla procura di Ragusa perché durante i controlli eseguiti dalla polizia locale non è stato trovato nella propria abitazione di Modica Alta. Durante gli accertamenti, la sua famiglia non ha aperto la porta agli agenti. Altre volte, dall’altra parte della porta avrebbero risposto che l'uomo dormiva, poi il silenzio di fronte all’invito di farlo presentare all’uscio di casa.

Il 46enne è stato invece segnalato in giro per Modica Alta con i sacchetti della spesa in mano. Il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Ragusa ha confermato la posizione dell'uomo che è stato denunciato per non avere rispettato le normative per il contenimento della pandemia.