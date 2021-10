Le imprese di Orlando per amor di Angelicaè lo spettacolo che inaugurerà, domani, la mini-rassegna proposta come anticipazione della nuova Prima stagione del Teatro Comunale di Siracusa il cuoi avvio è previsto a gennaio. Quattro appuntamenti da non perdere che vengono proposti al pubblico a un prezzo simbolico e per soli 99 posti, in attesa che si completino le procedure del trasferimento della struttura ai nuovi gestori del Teatro della Città-Centro di produzione teatrale e che le pratiche per la piena agibilità del teatro vengano intestate a chi si è aggiudicato la gara per la gestione dei prossimi cinque anni.