«Non hanno impugnato un atto della Regione, ma una decisione della Corte deiconti. I destinatari non siamo noi, dunque». L'assessore regionale al Bilancio Gaetano Armao non appare per nulla preoccupato del pronunciamento della Corte dei conti a sezioni riunite, il secondo grado di giudizio per la magistratura contabile, in merito alla parifica del rendiconto generale della Regione Siciliana per il 2019. Per i magistrati romani, infatti, andrebbe rimodulata la cifra dei crediti di dubbia esigibilità, che sul documento votato all'Assemblea regionale era di poco meno di 39 milioni di euro, mentre sarebbe stato accertato che l'ammontare supera di poco il 43 milioni e mezzo.