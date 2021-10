Fondi Po Fesr 2014-2021: certificato quasi il 95 per cento del target di spesa fissato entro il 31 dicembre 2021. A darne notizia è la Regione siciliana, che tuttora ha ratificato poco meno di un miliardo e 980 milioni per dei finanziamenti europei che hanno l'obiettivo di incentivare i Comuni all'adozione di misure sostenibili a favore del turismo, dell'innovazione tecnologica dell'abitabilità e per la riduzione dell'inquinamento nei centri urbani.