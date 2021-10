Nell'incidente avvenuto questa mattina sulla strada statale 115 ,nella zona di Santa Teresa Longarin, a 15 chilometri da Siracusa , a morire è stato Luciano Spicuglia . Consigliere provinciale siracusano dal 2008 al 2013 tra le file del Partito democratico , il 60enne Spicuglia stava percorrendo in sella alla sua bicicletta la Sud occidentale Sicula quando, al chilometro 398, nel territorio del Comune di Siracusa, ha impattato con una Mercedes. La procura ha aperto un'inchiesta, mentre sul sinistro indagano i vigili urban i per stabilire le cause dell'incidente e chiarire la dinamica.

Nell'incidente avvenuto questa mattina sulla strada statale 115 ,nella zona di Santa Teresa Longarin, a 15 chilometri da Siracusa, a morire è stato Luciano Spicuglia. Consigliere provinciale siracusano dal 2008 al 2013 tra le file del Partito democratico, il 60enne Spicuglia stava percorrendo in sella alla sua bicicletta la Sud occidentale Sicula quando, al chilometro 398, nel territorio del Comune di Siracusa, ha impattato con una Mercedes. La procura ha aperto un'inchiesta, mentre sul sinistro indagano i vigili urbani per stabilire le cause dell'incidente e chiarire la dinamica.

Spicuglia, imprenditore, da qualche tempo era rimasto lontano dalla politica per dedicarsi alla gestione di cooperative per l'accoglienza dei migranti, sempre nel capoluogo aretuseo. Prima dell'esperienza nel Partito democratico, Spicuglia ha militato per diversi anni nella Democrazia cristiana accanto al deputato siracusano, sottosegretario ed ex sindaco di Siracusa Gino Foti, scomparso lo scorso 19 agosto all'età di 87 anni. Spicuraglia, negli anni antecedenti alla sua esperienza alla Provincia ha ricoperto anche l'incarico di consigliere comunale di Siracusa.