Un giovane turista olandese si è infortunato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, nella riserva orientata naturale di Cavagrande, nel Siracusano. Un infortunio alla caviglia che non gli ha permesso di risalire a piedi dai laghetti di Avola.

In suo soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco di Noto. Dopo che il personale intervenuto lo ha stabilizzato in barella, l'uomo è stato poi portato in strada dall'elicottero dei vigili del fuoco Drago 60 proveniente da Catania è affidato alle cure dei sanitari del 118.