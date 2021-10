WhatsApp in Sicily e gli eventi del weekend

Ottobre segna la fine del ciclo vegetativo delle piante e delle mutazioni importanti nella vita degli animali, ma non solo: le foglie della maggior parte degli alberi cambiano colore, proprio come cambiano le abitudini di tutti noi, grandi e piccini, che ci dilettiamo a sperimentare nuove attività o semplicemente a rimetterle in pratica. La redazione di Whatsapp in Sicily ha stilato per voi una lista di attività interessanti, da svolgere nel weekend o durante la settimana che non vi faranno stare a casa in pantofole e plaid a guardare la tv e bere tisane.

____________________________

• Scie - Artigianato siculo

// Fino al 17 ottobre 2021 dalle ore 10

Catania, via Minoriti

Per informazioni consultare la pagina Facebook

____________________________

• Arte e Gender

// 15 e 16 ottobre 2021 dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19

Museo Diocesano

Catania, via Etnea, 8

Per informazioni consultare l’evento Facebook

____________________________

• AltreScene

// 15 ottobre 2021 ore 17.30, 18.30, 19.30

// 16 ottobre 2021 ore 17.30, 18.30 e 21.00

// 17 ottobre 2021 ore 16.30 e 18.30

Zo Centro Culture Contemporanee

Catania, piazzale Asia, 6

Per informazioni chiamare allo 0958168912 oppure al 3281742045

____________________________

• Presentazione del libro “Fuori Binario”

// 15 ottobre 2021 ore 18

Libreria Pescebanana

Catania, via Umberto I, 199

Per informazioni chiamare allo 095431686

____________________________

• Catania Velata: la Civita e San Birillo

// 17 ottobre 2021 ore 9.30

Piazza Teatro Massimo

Catania, piazza Teatro Massimo

Per informazioni chiamare al 3913953279

____________________________

• Caddozzi d’autunno BIS

// 17 ottobre 2021 dalle ore 10

Randazzo, Contrada Donna Bianca

Per informazioni chiamare al 3202775252 oppure al 3207237629

____________________________

• Viaggio nella dimora “Manganelli Biscari”

// 17 ottobre 2021 ore 10 e ore 16

Villa Manganelli Biscari

Viagrande, via Giuseppe Garibaldi, 303

Per informazioni consultare l’evento Facebook

____________________________

• Prima Onda Festival

// 15 ottobre 2021 dalle ore 18.30, 16 ottobre 2021 dalle ore 16.30, 17 ottobre 2021 dalle ore 11.30

Palazzo Chiaramonte Steri - Cantieri Culturali alla Zisa - Palazzo Belmonte Riso - Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva

Palermo, piazza Marina, 61 - Palermo, via Paolo Gili, 4 - Palermo, via Vittorio Emanuele, 365 - Palermo, via Messina Marine, 27

Per informazioni consultare il sito

____________________________

• Oktoberfest siciliano

// 15 e 16 ottobre 2021 dalle ore 18.30

Sanlorenzo Mercato

Palermo, via San Lorenzo, 288

Per informazioni chiamare al 3358359556

____________________________

• Camden Market

// 16 ottobre dalle ore 9 e 17 ottobre 2021 dalle ore 10

Villa Filippina

Palermo, piazza San Francesco di Paola, 18

Per informazioni chiamare al 3891335731

____________________________

• Le passeggiate tra Ficuzza e le Madonie

// 16 ottobre 2021 ore 8.15 e 17 ottobre 2021 ore 9.45

Palermo / itinerante

Per informazioni chiamare al 3286655656

____________________________

• Giornate FAI d’Autunno

// 16 e 17 ottobre 2021 dalle ore 10

Itinerante

Palermo

Per informazioni consultare il sito

____________________________

• Alla scoperta della storia dei Florio

// 16 ottobre 2021 alle ore 17 e 17 ottobre 2021 alle ore 10.30 e 17.00

Palermo, piazza Marina

Per informazioni chiamare al 3925816343 oppure inviare una mail al seguente indirizzo esplorasitisicilia@gmail.com

____________________________

• Una notte nella storia di Palazzo Conte Federico

// 16 ottobre 2021 dalle ore 17 alle 21

Palazzo Conte Federico

Palermo, via dei Biscottari,4

Per informazioni chiamare al 3207672134 o al 3478948459 oppure inviare una mail al seguente indirizzo eventi@terramare.org

____________________________

• Maladeo show live

// 16 ottobre 2021 dalle ore 22

Malaluna

Palermo, via della Resurrezione, 82

Per informazioni chiamare al 3478474198

____________________________

• Cuoche combattenti

// 17 ottobre 2021 dalle ore 10.30 alle ore 12

Vivaio Ibervillea

Palermo, via Gaetano la Loggia, 5

Per informazioni chiamare allo 0918420253

____________________________

• L’incantesimo di “Sissiciliana”

// 17 ottobre 2021 ore 17.30

Villa Filippina

Palermo, piazza San Francesco di Paola, 18

Per informazioni chiamare al 3913064887 oppure inviare una mail al seguente indirizzo info@teatrotiramunnu.it

____________________________

• Live dei “Treephase” e dj set

// 17 ottobre 2021 dalle ore 20

Bottega Florio

Palermo, via Francesco Riso, 41

Per informazioni chiamare al 3387555075 oppure al 3896158860

____________________________

• Barrio - Cucina & Liquori

// 17 ottobre 2021 dalle ore 20

Barrio

Palermo, via Giovanni Meli, 62

Per informazioni chiamare al 3283158931 oppure al 3478474198

____________________________

• Scapiddata

// Fino al 30 ottobre 2021 (solo martedì, giovedì, sabato) dalle ore 18 alle ore 20

Cocco Arte Contemporanea

Messina, via Francesco Todaro, 22

Per informazioni chiamare al 3297459374 oppure inviare una mail al seguente indirizzo coccoartecontemporanea@gmail.com

____________________________

• Giornata Fai d’Autunno

// 16 ottobre 2021 dalle ore 9.30 alle 13 e dalle ore 14 alle 18, 17 ottobre 2021 dalle ore 9.30 alle 13

Dipartimento Militare di Medicina Legale

Messina, viale Europa, 156

Per informazioni consultare il sito

____________________________

• Carlo Cattano Jazz Trio

// 15 ottobre 2021 ore 21

Piccolo Teatro del Mercato

Ragusa, via Scala Duca, 8

Per informazioni consultare l’evento Facebook

____________________________

• Brothers in the Straits Live

// 17 ottobre 2021 ore 18

Teatri Perracchio

Ragusa, via Ettore Fieramosca, 203/31

Per informazioni consultare evento Facebook

____________________________

• Passeggiata al Plemmirio

// 17 ottobre 2021 ore 9.30

Via Capo Passero

Siracusa, via Capo Passero, 36

Per informazioni consultare evento Facebook

____________________________

• Accoglienza Ottobrina

// 17 ottobre 2021 ore 12

Itinerante

Palazzolo Acreide

Per informazioni consultare pagina Facebook