Una bocciatura netta che adesso potrebbe avere uno spiraglio per arrivare almeno alla sufficienza. Potrebbe essere questa la lettura sul resoconto dell'incontro, avvenuto oggi a Roma, tra l'assessore regionale all'Agricoltura Toni Scilla e il ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli. Sul tavolo l'ormai nota questione dei progetti legati ai fondi del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza. Una bocca d'ossigeno a livello nazionale in termini di investimenti e finanziamenti con la Sicilia che aveva presentato 61 progetti per un valore di 400 milioni di euro. Di questi, tutti legati al mondo dell'agricoltura, 29 non sono stati nemmeno presi in considerazione mentre i restanti sono stati cerchiati in rosso per il mancato rispetto dei 23 criteri necessari per ottenere il via libera.