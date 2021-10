La marijuana coltivata in mezzo ai pomodori a Vittoria . È quanto hanno scoperto i carabinieri durante un controllo in contrada Bosco Piano al termine del quale hanno arrestato un agricoltore di 48 anni accusato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e i militari dello squadrone eliportato hanno notato all’interno di alcune serre la presenza di piante di marijuana coltivate e occultate tra i filari di piante di pomodori. Dopo avere ritrovato dieci piante di marijuana, i carabinieri hanno svolto una perquisizione domiciliare a casa del 48enne proprietario della serra. Lì hanno scoperto una stanza con un impianto di aerazione, adibita a essiccatoio, e dentro alcune cassette in cartone contenenti 4,6 chili di marijuana già essiccata.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche attrezzi necessari al taglio e alla pesatura della sostanza stupefacente, tra i quali due bilance, oltre a 360 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. Tutto il materiale è stato sequestrato e custodito in attesa della distruzione. Per il 48enne vittoriese il magistrato ha disposto gli arresti domiciliari.