La strada statale 121 Catanese sarà chiusa al traffico dal chilometro 159,800 al chilometro 166,100, a Villalba (in provincia di Caltanissetta), nelle notti comprese tra lunedì 8 e giovedì 11 novembre, tra le ore 22.30 e le ore 5.30 del mattino successivo.

Da Anas fanno sapere che il provvedimento si rende necessario per consentire a Rfi di eseguire gli interventi di manutenzione in prossimità del passaggio al livello in corrispondenza del chilometro 164,750 della statale.

Durante gli orari di chiusura, l’itinerario alternativo è costituito dalle strade provinciali Sp 16 e Sp 30, garantendo ai soli residenti il transito fino al blocco in prossimità della linea ferroviaria.