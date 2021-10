Il bis di Domenico Surdi non era certo, ma grazie anche alla possibilità di presentare liste civiche a sostegno del Movimento 5 stelle - operazione che cinque anni fa non sarebbe stata consentita dalle regole grilline - il primo cittadino uscente si è riconfermato. Per lui, però, la sfida sarà quella di gestire un Consiglio comunale dove non avrà la maggioranza e dovie siederanno esponenti delle liste che hanno sostenuto gli altri tre candidati sconfitti nella corsa alla fascia tricolare. Ecco la lista degli eletti: