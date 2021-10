Pachino ha la sua prima sindaca. Mai una donna aveva occupato la poltrona più importante del palazzo di via Bixio. Dopo il commissariamento dovuto allo scioglimento per mafia del Comune, è arrivata Carmela Petralito che, per annunciare la sua schiacciante vittoria al primo turno, sui social ha pubblicato la foto di un'alba sul mare accompagnata dalla scritta «un nuovo inizio per Pachino». Un nuovo inizio che però sembra un po' zoppicante con il calcolo dei voti alle liste e ai consiglieri che ha tardato ad arrivare suscitando già qualche polemica sulla «mancanza di trasparenza». E, anche adesso che l'elenco dei nomi è completo, la partita non sembra ancora chiusa. Tutto ruota attorno al 16esimo seggio che è andato all'Udc ma, secondo il movimento Rinascita, la lista dei centristi non avrebbe ottenuto il cinque per cento necessario alla ripartizione degli scranni.