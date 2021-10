A Sortino è stato riconfermato sindaco l'uscente Vincenzo Parlato. «É stato e sarà un continuo - dichiara a MeridioNews il primo cittadino - Porteremo avanti i progetti che abbiamo in itinere e riprenderemo la nuova programmazione guardando, come sempre, alle esigenze della gente e non alle beghe politiche». Sconfitti sono usciti gli sfidanti Carlo Auteri (Alleanza democratica) e Nuccio Giaccotto (Sortino spazio comune). Nella cittadina del Siracusano si sono recati urne il 67,36 per cento degli aventi diritto, ovvero il 4,74 per cento in meno rispetto alla tornata elettorale precedente.