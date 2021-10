Urne aperte di nuovo questa mattina a partire dalle 7 nei 42 Comuni siciliani chiamati al voto per eleggere i sindaci e rinnovare i Consigli comunali . Ieri i seggi sono stati aperti dalle 7 alle 22 (con un'affluenza che è stata del 44,1 per cento ), oggi invece si voterà fino alle 14 . Subito dopo la chiusura delle urne comincerà lo spoglio .

Gli eventuali ballottaggi, nei 13 centri dove si vota con il sistema proporzionale, sono previsti per domenica 24 e lunedì 25 ottobre. L'elettore può esprimere fino a due preferenze, ma con alternanza di genere, pena l'annullamento della seconda preferenza. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa. Per recarsi al seggio occorre munirsi di mascherina e non occorre esibire il green pass.

I Comuni più popolosi interessati al voto sono Vittoria, in provincia di Ragusa; Alcamo, nel Trapanese; Caltagirone, Adrano e Giarre in provincia di Catania; Canicattì, Favara e Porto Empedocle nell'Agrigentino; Lentini, Noto, Pachino e Rosolini in provincia di Siracusa; San Cataldo nel Nisseno.

