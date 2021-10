Anche la Sicilia prende parte all'iniziativa lanciata in tutto il Paese dalla Cgil come risposta ai fatti accaduti ieri a Roma, dove i manifestanti contro il green pass - tra i quali diversi esponenti di Forza Nuova, compreso il fondatore Roberto Fiore - hanno occupato la sede nazionale del sindacato. Il gesto ha portato a violenti scontri con la polizia , che è intervenuta anche per frenare un gruppo diretto verso Palazzo Chigi.

Questa mattina tutte le sedi isolane della Cgil saranno aperte e presidiate in segno di condanne degli attacchi. Il sindacato ha chiesto alle questure e alle prefetture di vigilare. «Auspichiamo una reazione di tutte le forze democratiche - dice il segretario della Cgil Sicilia Alfio Mannino - all’aggressione di stampo fascista che è andata in scena contro la nostra sede nazionale. In ballo ci sono le libertà democratiche e i diritti sanciti dalla nostra Costituzione - aggiunge - Da quella di opinione a quello alla salute e quanto sta accadendo desta allarme, va condannato e obbliga a un serrate le fila di tutte le forze democratiche».