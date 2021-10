È durato quaranta giorni il periodo di zona gialla che ha interessato la Sicilia. Un arco di tempo in cui l'isola ha avuto un livello di restrizioni, legate alla pandemia di Covid-19 , maggiore rispetto altre altre regioni. Da oggi il ritorno in zona bianca .

Il provvedimento deriva dalla riduzione dei valori nei parametri tenuti in considerazione dal ministero della Salute per stabilire le misure di contenimento nell singole aree del Paese. Ieri sono stati 469 i nuovi positivi in Sicilia, un terzo rispetto a quanto si registrava a fine agosto, quando partì la zona gialla.

Con il ritorno in zona bianca, non sarà più necessario indossare all'aperto la mascherina e verrà meno anche il limite massimo di quattro persone al tavolo in ristoranti e bar. Da domani, intanto, potranno riaprire le discoteche: la capienza sarà limitata al 50 per cento nei locali al chiuso, mentre all'aperto si potrà arrivare fino al 75 per cento.

Necessario possedere la certificazione verde (green pass), mentre la mascherina potrà essere tolta soltanto mentre si balla. Revocato, invece, il limite di visitatori nei musei, nei cinema e nei teatri. Anche in questi casi, per entrare sarà necessario esibire la certificazione che prova la vaccinazione o l'avere effettuato un tampone nelle ultime 48 ore.