I carabinieri di Canicattì (Agringeto) hanno arrestato un 20enne incensurato, sorpreso nel cuore della notte nello storico quartiere cittadino di Borgalino a fare consegne a domicilio di cocaina. La pattuglia ha notato il giovane intorno alle 3.30 di notte mentre, a bordo di un potente T-Max, si aggirava nella zona di via Ildebrando.

Fermato e perquisito, il 19enne è stato sorpreso in possesso di 30 dosi di cocaina pronte per essere consegnate, di un sasso di cocaina del peso di 10 grammi, di un coltello a serramanico con 18 centimetri di lama e di 550 euro in banconote di piccolo taglio, evidente provento dell’attività illecita.

I militari hanno così proceduto alla perquisizione domiciliare. In casa del giovane hanno trovato e sequestrato alcuni involucri con 10 grammi di marijuana, altra cocaina e materiale per il confezionamento in dosi degli stupefacenti, compreso un altro coltello identico a quello portato addosso dall’arrestato. Inoltre, sotto casa i carabinieri hanno identificato un cliente con cui ci sarebbe stato un appuntamento per la consegna della cocaina acquistata via telefono. Il 19enne è stato posto agli arresti domiciliari.

Oltre al sequestro della droga, del denaro e dei coltelli, i militari hanno sequestrato anche lo scooter (risultato privo di assicurazione) utilizzato per fare le consegne e hanno avviato la procedura per la revoca del reddito di cittadinanza percepito dall’arrestato.