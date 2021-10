Eventi di ottobre

Eventi, mostre e cose interessanti da fare nel fine settimana , mentre la natura fa il cambio stagione e ci regala colori, sapori e nuove abitudini. Ecco a voi una lista come buon proposito per appendere le ciabatte al chiodo e riprendere a fare cose e vedere gente . Vi ricordiamo di controllare i vari siti o pagine social per verificare le modalità di ammissione, per le eventuali restrizioni dovute al Covid-19 .

Eventi, mostre e cose interessanti da fare nel fine settimana, mentre la natura fa il cambio stagione e ci regala colori, sapori e nuove abitudini. Ecco a voi una lista come buon proposito per appendere le ciabatte al chiodo e riprendere a fare cose e vedere gente. Vi ricordiamo di controllare i vari siti o pagine social per verificare le modalità di ammissione, per le eventuali restrizioni dovute al Covid-19.

Buon weekend e non vi ingozzate (se potete) di castagne.

____________________________________

• Catania dei misteri by night

// 8 ottobre ore 19.00

Terme Romane dell’Indirizzo

Catania, piazza Currò

Per informazioni chiamare al 3207115715

____________________________________

• Anema e Core

// 8 e 9 ottobre 2021 ore 21.30

Sala de Curtis

Catania, via Duca degli Abruzzi, 6/A

Per informazioni chiamare allo 0952163275 oppure al 3498721615

____________________________________

• Tribute Band di Eros Ramazzotti

// 8 ottobre 2021 ore 21.30

7oro

Nicolosi, viale della Regione, 37

Per informazioni consultare evento Facebook

____________________________________

• Urban Nature

// 9 e 10 ottobre 2021 dalle ore 09.00 alle ore 18.00

Itinerante Catania

Per informazioni consultare il sito

___________________________________

• Visite drammatizzate alla Badia di Sant’Agata

// 9 ottobre 2021 ore 19.00

Chiesa Badia di Sant’Agata

Catania, via Vittorio Emanuele, 182

Per informazioni consultare l’evento Facebook

___________________________________

• Il Giardino della Memoria

// 9 ottobre 2021 dalle ore 10.00

Commonwealth War Cemetery Catania

Catania, strada Passo del Fico, 175

Per informazioni consultare pagina Facebook

___________________________________

• Festa del Castagno

// 9 e 10 ottobre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 22.00

Trecastagni, piazza Guglielmo Marconi

Per informazioni consultare pagina Facebook

___________________________________

• Percorso trekking lunare alla scoperta del Monte Nero

// 10 ottobre 2021 dalle ore 10.00

Piano Provenzana

Linguaglossa, via Provenzana, 1

Per informazioni contattare al 3913953279

___________________________________

• Percorso trekking tra i boschi di Piano Mirio

// 10 ottobre 2021 dalle ore 10.00

La nuova quercia

Belpasso, strada Provinciale 92, 1

Per informazioni contattare al 3913953279

___________________________________

• Alice nel paese della scienza

// 10 ottobre 2021 ore 17.30

Ludum Science Center

Misterbianco, contrada Cubba Marletta, 4

Per informazioni consultare il sito

___________________________________

• Jam session

8 e 9 ottobre 2021 dalle ore 21.00

Tatum Art

Palermo, via dell’Università, 38

Per informazioni chiamare al 3397236001 oppure al 3293379453 __________________________________

• Orchestra Sinfonica Siciliana

8 ottobre 2021 ore 21.00 e 9 ottobre 2021 ore 17.30

Politeama Garibaldi

Palermo, piazza Ruggero Settimo

Per informazione chiamare allo 0916072532/533 oppure inviare una mail al seguente indirizzo: biglietteria@orchestrasinfonicasiciliana.it

__________________________________

• Pranzi jazz

9 e 10 ottobre 2021 dalle ore 12.00 alle ore 14.30

Cantavespri Art Cafè

Palermo, vicolo Valguarnera, 8

Per informazioni consultare la pagina Facebook

__________________________________

• Voci e colori dal confine del mondo

// 9 ottobre 2021 ore 17.00

Palazzo Chiaramonte - Steri

Palermo, piazza Marina, 61

__________________________________

• Zines

// 10 ottobre 2021 dalle ore 11.00 alle 23.00

PunkFunk

Palermo, via Napoli, 10

Per informazioni chiamare allo 091362194 o inviare una mail al seguente indirizzo: zinespalermo@gmail.com

__________________________________

• Ciò che non ti ho detto. Revolution

// 10 ottobre 2021 ore 16.00

Cantieri Culturali alla Zisa

Palermo, via Paolo Gili, 4

Per informazioni chiamare al 3805452675 oppure al 3270134303

__________________________________

• La pupa di pezza

// 10 ottobre 2021 ore 17.00

Villa Filippina

Palermo, piazza San Francesco di Paola, 18

Per informazioni chiamare allo 0916177865 oppure inviare una mail al seguente indirizzo: info@teatroditirammu.it

__________________________________

• Il duo Bagliano - Coen in concerto

// 10 ottobre 2021 ore 21.00

Oratorio San Mercurio

Palermo, Cortile San Giovanni degli Eremiti, 2

Per informazioni chiamare al 3791832485 oppure inviare una mail al seguente indirizzo: assmusicamente@gmail.com

__________________________________

• Scapiddata

// Dal 9 al 30 ottobre 2021 (solo martedì, giovedì, sabato) dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Cocco Arte Contemporanea

Messina, via Francesco Todaro, 22

Per informazioni chiamare al 3297459374 oppure inviare una mail al seguente indirizzo: coccoartecontemporanea@gmail.com

__________________________________

• Mostra “Aurora”

// Dall’8 al 23 ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle 20.00 (dal lunedì al sabato)

Galleria d’Arte Cavour

Messina, corso Cavour, 119

Per informazioni consultare la pagina Facebook

__________________________________

• Messina - Monterosi

// 9 ottobre 2021 ore 17.30

Stadio Franco Scoglio

Messina, via degli Agrumi

Per informazioni consultare il sito

__________________________________

• TRRMA’ live

// 9 ottobre 2021 ore 22.30

Retronouveau

Messina, via Croce Rossa, 33

Per informazioni consultare il sito

__________________________________

• Amato Jazz Trio

// 8 ottobre 2021 ore 20.00

Piccolo teatro del Mercato

Ragusa Ibla, via Scala Duca, 8

Per informazioni chiamare al 3338589882

__________________________________

• La notte dei lunghi coltelli

// 9 ottobre 2021 ore 21.00 - 10 ottobre 2021 ore 19.00

OfficinOFF

Scicli, via dei Lillà, 71

Per informazioni consultare il sito

__________________________________

• Virtus Kleb Ragusa - Lions Basket Bisceglie

// 10 ottobre 2021 ore 19.30

Paladua Ragusa

Ragusa, via Zama, 11

Per informazioni visitare il sito

__________________________________

• Passeggiata d’autunno al bosco di Serrarossa

// 10 ottobre 2021 ore 09.00

Giarratana on the WAY

Giarratana, corso XX Settembre, 88

Per informazioni consultare evento Facebook

__________________________________

• Tribute Band Ligabue

// 8 ottobre 2021 ore 21.00

Il Michelangelo

Brucoli, contrada Siracusa

Per informazioni chiamare allo 0931982465

__________________________________

• Sicily Yoga Retreat

// 9 ottobre 2021 ore 14.00

Hotel Minareto

Siracusa, via del Faro Massolivieri, 26

Per informazioni consultare il sito