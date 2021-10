Un reddito di residenza attiva per ripopolare le aree interne della Sicilia. «Un sistema produttivo che si contrappone al reddito di cittadinanza - commenta a MeridioNews Alessandro Aricò , il deputato di Diventerà bellissima che è il primo firmatario del disegno di legge presentato all'Ars - e che mira a rianimare i territori dell'Isola che si sono svuotati, attraverso un sistema produttivo ». Dei 391 Comuni dell'Isola, sono 103 quelli con una popolazione inferiore a 2500 abitanti (la maggior parte distribuiti tra le province di Messina e Palermo ) quasi tutti nell'entroterra siciliano e lontani dai grossi centri urbani. Ed è soprattutto qui che, come emerge dagli ultimi dati Istat, si assiste a un massiccio esodo della popolazione , soprattutto giovane. Interi paesi in cui il numero dei pensionati supera di gran lunga quello dei lavoratori .

Un reddito di residenza attiva per ripopolare le aree interne della Sicilia. «Un sistema produttivo che si contrappone al reddito di cittadinanza - commenta a MeridioNews Alessandro Aricò, il deputato di Diventerà bellissima che è il primo firmatario del disegno di legge presentato all'Ars - e che mira a rianimare i territori dell'Isola che si sono svuotati, attraverso un sistema produttivo». Dei 391 Comuni dell'Isola, sono 103 quelli con una popolazione inferiore a 2500 abitanti (la maggior parte distribuiti tra le province di Messina e Palermo) quasi tutti nell'entroterra siciliano e lontani dai grossi centri urbani. Ed è soprattutto qui che, come emerge dagli ultimi dati Istat, si assiste a un massiccio esodo della popolazione, soprattutto giovane. Interi paesi in cui il numero dei pensionati supera di gran lunga quello dei lavoratori.

«Per invertire questa tendenza - spiega Aricò - insieme ad alcuni sindaci dei territori interessati, ci siamo posti la questione e siamo arrivati alla soluzione che per fare rivivere quei luoghi è necessario un reddito che consenta di avviare un'attività produttiva, a partire soprattutto dal recupero delle tradizioni artigianali, dall'agricoltura e dalla pastorizia, che sia in grado di generare ricchezza». L'idea per incentivare il controesodo è fornire un incentivo economico a chi deciderà di trasferirsi e di investire in questi piccoli paesi. Nel disegno di legge - che prevede una copertura finanziaria di due milioni di euro del fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) - si stabilisce di concedere a ciascun destinatario un beneficio economico di 8.400 euro l'anno (da erogare in 12 rate mensili da 700 euro) per un totale di 25.200 euro in tre anni.

«Facendo un rapido calcolo - aggiunge il deputato - possiamo ritenere che con quella copertura finanziaria potremmo riuscire a sostenere i progetti di ottanta residenti attivi». Ovvero, di cittadini maggiorenni che decidano di trasferirsi in questi territori (dal ddl restano esclusi i piccoli Comuni riviereschi) da paesi con più di 2.500 abitanti, anche provenienti da altre nazioni. Sarà la Regione stessa a controllare che poi effettivamente queste persone portino avanti l'attività economica per almeno due anni successivi ai tre in cui hanno ricevuto il sostegno economico. «Speriamo che possa essere - conclude Aricò - un incentivo alla rivitalizzazione economica, lavorativa e anche urbanistica».

Ecco l'elenco dei Comuni siciliani con meno di 2500 abitanti (con distanza minima dalla costa di 30 chilometri):

AGRIGENTO

Comitini, 944 abitanti

Joppolo Giancaxio, 1210 abitanti

Villafranca Sicula, 1426 abitanti

Sant'Angelo Muxaro, 1471 abitanti

Lucca Sicula, 1917 abitanti

Camastra, 2163 abitanti

CALTANISSETTA

Bompensiere, 610 abitanti

Acquaviva Platani, 1041 abitanti

Sutera, 1436 abitanti

Montedoro, 1643 abitanti

Villalba, 1731 abitanti

Marianopoli, 2006 abitanti

Resuttano, 2139 abitanti

ENNA

Sperlinga, 833 abitanti

Cerami, 2150 abitanti

MESSINA

Roccafiorita, 228 abitanti

Gallodoro, 381 abitanti

Condrò, 481 abitanti

Floresta, 516 abitanti

Mandanaci, 629 abitanti

Mongiuffi Melia, 653 abitanti

Basicò, 679 abitanti

Roccella Valdemone, 711 abitanti

Frazzanò, 755 abitanti

Mojo Alcantara, 756 abitanti

Malvagna, 794 abitanti

Motta d'Affermo, 828 abitanti

Reitano, 829 abitanti

Motta Camastra, 882 abitanti

Casalvecchio Siculi, 907 abitanti

Antillo, 992 abitanti

Mirto, 1000 abitanti

Santa Domenica Vittoria, 1067 abitanti

Fondachelli-Fantina, 1090 abitanti

Ucria, 1105 abitanti

Raccuja, 1139 abitanti

Castel di Lucio, 1366 abitanti

San Salvatore di Fitalia, 1378 abitanti

Novara di Sicilia, 1413 abitanti

San Teodoro, 1421 abitanti

Pettineo, 1433 abitanti

Longi, 1562 abitanti

Ficarra, 1566 abitanti

Montegnareale, 1631 abitanti

Savoca, 1766 abitanti

PALERMO

Sclafani Bagni, 450 abitanti

Campofelice di Fitalia, 548 abitanti

Scillato, 627 abitanti

Santa Cristina Gela, 925 abitanti

Cefalà Diana, 1007 abitanti

Gratteri, 1019 abitanti

Blufi, 1083 abitanti

Godrano, 1153 abitanti

Aliminusa, 1291 abitanti

Campofiorito, 1332 abitanti

Bompietro, 1474 abitanti

Roccamena, 1562 abitanti

Isnello, 1598 abitanti

San Mauro Castelverde, 1847 abitanti

Contessi Entellina, 1865 abitanti

Geraci Sicula, 1917 abitanti

Baucina, 2014 abitanti

Giuliana, 2032 abitanti

Ventimiglia di Sicilia, 2080 abitanti

Alimena, 2152 abitanti

Palazzo Adriano, 2227 abitanti

Giardinello, 2258 abitanti

SIRACUSA

Cassaro, 813 abitanti

Buscemi, 1128 abitanti

Buccheri, 2133 abitanti

TRAPANI

Poggioreale, 1534 abitanti

Salaparuta, 1721 abitanti

Vita, 2139 abitanti