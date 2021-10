Ha raggiunto l'abitazione dell'ex moglie e, dopo aver forzato il cancello d'ingresso, è riuscito a entrare in casa picchiandola con pugni e calci davanti ai figli di 8 e 11 anni, che poi si sono allontanati di nascosto per andare dai carabinieri e raccontare quanto accaduto. È quello che è successo a Ribera, in provincia di Agrigento, dove un 38enne separato da un anno aveva deciso di andare ad aggredire la moglie.