Napoli è una città che ha molto da offrire ma che nel contempo ingloba in sé moltissime anime differenti. Vivere nel capoluogo della Campania permette di avere a portata di mano tutti i servizi, ma anche di trovarsi ogni giorno completamente immersi in vere e proprie meraviglie d’interesse storico-artistico immenso. Se però siete in procinto di compiere un investimento a livello immobiliare, non potete sottovalutare le enormi differenze che esistono tra i vari quartieri di Napoli. È infatti innegabile che la zona incida in modo notevole sulla qualità della vita, specialmente in questa metropoli.Vediamo allora insieme quali sono i migliori quartieri di Napoli: quelli più prestigiosi, in cui vale la pena prendere in considerazione l’acquisto di una casa per vivere in un contesto gradevole e sicuro.

# Quartiere Chiaia

Il quartiere Chiaia è considerato uno dei più in di Napoli: si tratta di una zona rinomata ed elegante ubicata in una posizione decisamente di pregio perché a due passi dal mare. Vivere da queste parti significa godere di un contesto senz’altro curato, ricco di spazi verdi e perfetto per le famiglie con i bambini perché piuttosto tranquillo seppur vivace. I prezzi degli immobili nel quartiere Chiaia sono naturalmente tra i più elevati di Napoli: per acquistare casa in questa zona occorre essere disposti a spendere delle cifre considerevoli. Si tratta d’altronde di un quartiere che è in grado di offrire una qualità della vita superiore.

# Quartiere Vomero

Leggermente meno costoso per quanto riguarda il mercato immobiliare ma di certo da prendere in considerazione è anche il quartiere Vomero. Parliamo di una zona davvero gradevole, situata in collina ma non per questo scomoda perché è collegata in modo ottimale con il resto della città grazie alla metropolitana ma anche alla funicolare. Ricco di tutti i servizi, questo quartiere è curato, elegante e perfetto per le famiglie così come per i ragazzi perché vivace e dinamico. Per quanto riguarda l’offerta di appartamenti in affitto Vomero è una zona in cui si riesce a trovare di tutto: dall’appartamento alla villetta ed i prezzi sono piuttosto alti.

# Centro storico

Tra le migliori zone in cui vivere a Napoli troviamo anche il centro storico: il cuore pulsante della città, sicuramente più caotico rispetto ai quartieri che abbiamo appena visto ma non per questo da escludere a priori. Inutile elencare tutti i pregi del centro storico: proprio qui si trovano le principali attrazioni del capoluogo e in quanto a servizi non manca sicuramente nulla. Va precisato inoltre che i prezzi degli immobili nel cuore di Napoli sono piuttosto abbordabili: le case sono infatti meno care qui piuttosto che in quartieri come Chiaia, Posillipo o Vomero.

# Quartiere Posillipo

Un’altra zona decisamente in di Napoli è il quartiere Posillipo, situato su una collina e collegato perfettamente al resto della città. Da qui si possono ammirare dei fantastici panorami sul Golfo di Napoli ed una delle caratteristiche più apprezzate di Posillipo è la presenza di moltissime aree verdi. È dunque una zona ideale per vivere, tranquilla e ben servita.