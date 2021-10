Un incendio scoppiato a causa di un corto circuito, dopo che il maltempo ha danneggiato la rete elettrica della zona. È successo a Sciacca, in provincia di Agrigento. Il rogo è divampato nel bagno dell'appartamento. Al momento in cui si è sviluppato l'incendio, nella casa in via Cava dei Tirreni si trovava una 70enne che ha cercato di domare l'incendio.