« L'incontro è andato bene , è stato sereno, cordiale, come doveva essere e come era giusto che fosse». Il segretario regionale della Lega Nino Minardo spende parole di distensione dopo il colloquio con il presidente della Regione Nello Musumeci , suo alleato, forse ancora per poco, viste le mire del partito di Salvini di esprimere un proprio candidato designato per le prossime elezioni regionali. Candidato che non sarebbe Musumeci, pur intenzionato a bissare il suo mandato, ma - pare - anche a concludere la legislatura senza scossoni, in maniera serena.

«L'incontro è andato bene, è stato sereno, cordiale, come doveva essere e come era giusto che fosse». Il segretario regionale della Lega Nino Minardo spende parole di distensione dopo il colloquio con il presidente della Regione Nello Musumeci, suo alleato, forse ancora per poco, viste le mire del partito di Salvini di esprimere un proprio candidato designato per le prossime elezioni regionali. Candidato che non sarebbe Musumeci, pur intenzionato a bissare il suo mandato, ma - pare - anche a concludere la legislatura senza scossoni, in maniera serena.

«Abbiamo fatto il punto sulle cose da fare in quest'anno che abbiamo davanti - dice Minardo a MeridioNews - Ci rivedremo nei prossimi giorni con una ristretta delegazione del gruppo parlamentare per approfondire i temi in agenda, le variazioni di bilancio, l'approvazione della legge in tempi ragionevoli e per chiudere al meglio questa legislatura».

Sul tavolo i temi più disparati, dal superamento delle varie emergenze rifiuti al sostegno alle attività produttive, dal turismo al ritorno alla zona bianca, fino alle risposte da dare al ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli, visto da entrambi come «ostile alla Sicilia». Fuori dalla porta pare essere rimasto il discorso elettorale, condizione generale per mantenere il clima «disteso, cordiale e predisposto al dialogo come sempre».