Un 32enne è stato arrestato in contrada Giardinello, tra Sant'Angelo Muxaro e Raffadali, in provincia di Agrigento, con l'accusa di avere appiccato il fuoco in un vasto appezzamento di terreno. A fermare l'uomo, di professione pastore, sono stati i carabinieri mentre percorrevano una strada isolata. L'uomo si trovava sul ciglio della strada ad ammirare le fiamme.