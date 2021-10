Nove chili di marijuana divisi in altrettante buste. Questa la quantità di droga trovata all'interno di un'intercapedine di un'azienda viticola di Butera , in provincia di Caltanissetta. La perquisizione dei carabinieri della locale stazione, con il supporto dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, è stata effettuata in contrada Chiarchiaro .

I militari hanno arrestato D.O., 56enne titolare dell'azienda. L'uomo è risultato pregiudicato. Nel corso dei controlli sono state trovate anche 174 piantine di canapa indiana in infiorescenza. Tutta la piantagione è stata posta sotto sequestro. Per il 56enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.