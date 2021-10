Direttora d'aria . È questo il titolo scelto per il programma che, a partire dalle 16 di oggi pomeriggio, andrà in onda su Radio fantastica e su Sestarete (canale 512 del digitale terrestre). Un'ora, da lunedì al venerdì, in cui la direttora di MeridioNews Claudia Campese farà prendere aria alle notizie: approfondimenti sulla cronaca del giorno e i temi di stretta attualità , ma anche dibattiti su questioni utili e di servizio.

Temi che verranno affrontati con le voci di protagonisti, esperti e pure dei cittadini che avranno la possibilità di dire la loro, di fare domande e di suggerire soluzioni. Sarà possibile entrare in contatto attraverso la linea Whatsapp al numero 3468724877 o via messaggio al profilo Facebook di MeridioNews. Ancora un passo avanti nella rivoluzione per diventare ciò che siamo, cominciata a inizio anno entrando a far parte del gruppo editoriale Rmb.