Due giovani di Francofonte sono stati denunciati perché sorpresi dai carabinieri a passeggiare per le vie del centro nonostante fossero risultati positivi al Coronavirus e, quindi, obbligati a non uscire di casa. Il Comune del Siracusano è l'unico territorio in zona arancione di tutta l'Isola.

I carabinieri della compagnia di Augusta, d’intesa con la prefettura di Siracusa, hanno intensificato i controlli per verificare il rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza Covid-19. Durante i controlli state elevate 14 sanzioni amministrative per l’inosservanza dell’obbligo di munirsi di green pass e per il mancato uso delle mascherine.