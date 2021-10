Una tonnellata di prodotti ittici è stata sequestrata dalle capitanerie di porto della Sicilia orientale che hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di oltre 50mila euro . Nell'ambito dell'operazione UnderSize sono stati effettuati controlli lungo tutta la filiera ittica , in mare, ma anche nei principali mercati ittici e nei ristoranti delle provincie di Catania , Messina , Siracusa e Ragusa .

Una tonnellata di prodotti ittici è stata sequestrata dalle capitanerie di porto della Sicilia orientale che hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di oltre 50mila euro. Nell'ambito dell'operazione UnderSize sono stati effettuati controlli lungo tutta la filiera ittica, in mare, ma anche nei principali mercati ittici e nei ristoranti delle provincie di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa.

In particolare, a Catania è stato intercettato un uomo che trasportava 30 esemplari di pesce spada, alcuni dei quali sotto la taglia minima consentita. A Siracusa, invece, in una pescheria sono stati trovati circa 30 chili di novellame di sarda (mucco) che il proprietario esponeva sul bancone di vendita. Tutto il prodotto ittico ritenuto idoneo al consumo umano, a seguito di ispezione sanitaria dei veterinari della compenti aziende sanitarie, è stato devoluto in beneficienza ad associazioni caritatevoli.