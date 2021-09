Roberto Lagalla all'Udc, adesso è ufficiale . L'assessore regionale all'Istruzione del governo di Nello Musumeci entra a fare parte del partito centrista guidato da Lorenzo Cesa . L'annuncio è stato dato oggi a Palermo durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato, oltre al segretario nazionale, gli assessori Mimmo Turano e Daniela Baglieri . Con loro la capogruppo Udc all'Assemblea regionale siciliana Eleonora Lo Curto , il segretario regionale Decio Terrana ed Ester Bonafede , quest'ultima assessora alla Famiglia nel precedente governo di Rosario Crocetta. Il nome di Lagalla, ormai da tempo, circola come spendibile per la corsa a sindaco del centrodestra su Palermo.

Roberto Lagalla all'Udc, adesso è ufficiale. L'assessore regionale all'Istruzione del governo di Nello Musumeci entra a fare parte del partito centrista guidato da Lorenzo Cesa. L'annuncio è stato dato oggi a Palermo durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato, oltre al segretario nazionale, gli assessori Mimmo Turano e Daniela Baglieri. Con loro la capogruppo Udc all'Assemblea regionale siciliana Eleonora Lo Curto, il segretario regionale Decio Terrana ed Ester Bonafede, quest'ultima assessora alla Famiglia nel precedente governo di Rosario Crocetta. Il nome di Lagalla, ormai da tempo, circola come spendibile per la corsa a sindaco del centrodestra su Palermo.

Lagalla, che è stato assessore alla Sanità nell'ultimo governo di Totò Cuffaro, è l'uomo di punta di Idea Sicilia, «laboratorio politico», come lui stesso lo ha definito, lanciato nel 2017. A maggio scorso il nome dell'assessore regionale venne affiancato al progetto per la creazione di un grande centro con insieme Italia Viva, Udc e proprio Idea Sicilia.

La giornata palermitana di Cesa è stata utile anche per il primo incontro tra Musumeci e i segretari regionali dei partiti del centrodestra che sostengono la sua coalizione. Obiettivo ufficiale quello di «concordare e definire un programma di fine legislatura». Il primo faccia a faccia si è svolto a palazzo Orleans proprio con la delegazione dell'Udc. Un colloquio definito «cordiale» in cui i centristi avrebbero ribadito la lealtà dei propri rappresentanti al governo della Regione, focalizzando con Musumeci alcuni temi prioritari, a cominciare dal disegno di legge di riforma del commercio, atteso da decenni, e dai temi legati all'ambiente e alla riorganizzazione della macchina amministrativa», si legge in una nota inviata alla stampa.

All'inizio della prossima settimana Musumeci incontrerà il segretario regionale della Lega, Nino Minardo. Quest'ultimo indicato dal segretario del Carroccio Matteo Salvini come candidato presidente alle prossime elezioni regionali. Le scintille all'interno della coalizione non mancano.