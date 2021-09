Spiacevole sorpresa per quanti stamattina si sono collegati al sito della Regione per accedere al click day per poter rientrare nel bando da 1,2 milioni di euro stanziati dall'assessorato regionale alle Attività produttive per le micro, piccole e medie imprese siciliane che intendono migliorare la propria presenza sul web e sui canali digitali. Dalle 10 del mattino , ora in cui era prevista l'apertura della piattaforma, sulla pagina compare un avviso di « Aggiornamento in corso ».

«Non c'è stato nessun crush, nessun picco di richieste - spiega a MeridioNews il dirigente generale del dipartimento Carmelo Frittitta - Si è trattato di un problema di InfoCamere (la società consortile di informatica delle camere di commercio italiane, che gestisce la piattaforma, ndr). Problema che è stato riscontrato al momento anche in altre Regioni, non legato quindi al bando, che ci hanno comunicato di avere già risolto. Abbiamo preferito, comunque, comunicare un orario di ripristino, le 13, per dare all'utenza la possibilità di organizzarsi».