Aveva scelto la battigia del lago di Venere come tela per le proprie opere, adesso è stata denunciata per deturpamento di bellezza naturale. È accaduto una settimana fa a Pantelleria. I carabinieri forestali del Parco nazionale Aspromonte di Reggio Calabria, in servizio provvisorio sull'isola trapanese, adesso sono riusciti a risalire all'identità della persona che ha imbrattato uno dei luoghi simbolo con dei coloranti.