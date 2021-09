Prima ha colpito al volto una donna, poi, davanti ai carabinieri giunti sul posto per identificarlo, gli ha scagliato contro una sedia. Il fatto è accaduto a Patti , in località Marinello. All'interno di un bar il 4 4enne S.R. , in stato di ebbrezza, ha prima aggredito una persona presente nel locale e poi ha cercato di resistere alle richieste dei militari.

Prima ha colpito al volto una donna, poi, davanti ai carabinieri giunti sul posto per identificarlo, gli ha scagliato contro una sedia. Il fatto è accaduto a Patti, in località Marinello. All'interno di un bar il 44enne S.R., in stato di ebbrezza, ha prima aggredito una persona presente nel locale e poi ha cercato di resistere alle richieste dei militari.

Per lui però è scattato l'arresto in flagranza e l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il magistrato di turno ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa del processo che si terrà con rito direttissimo.