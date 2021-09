Capperi senza tracciabilità che rischiavano di essere spacciati per prodotti Dop. A trovarli in ingenti quantità - oltre 13 tonnellate - sono stati i militari del Nas di Catania, nel corso di alcuni controlli in un'industria di conserve alimentari di Lipari .

Il cappero delle Eolie è un prodotto d'origine protetta, ma all'interno dello stabilimento i fusti erano privi di indicazioni sulla provenienza. Il titolare non ha saputo dare indicazioni in merito e per questo la merce è stata sequestrata.

I controlli hanno riguardato anche un'azienda all'ingrosso. Anche in questo caso sono stati trovati fusti di capperi - per un peso complessivo di tre quintali - risultati provenire da Siria, Marocco e Tunisia.