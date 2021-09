Comodini, lettini, sdraio, ombrelloni, sedie, infissi, un serbatoio per carburante, un silos d'acciaio, una cassaforte e anche un idrante per l'impianto antincendio. Arredi del Menfi hotel resort, che al momento è inattivo per la pandemia, sono stati ritrovati in un terreno. Il proprietario, un bracciante agricolo di 27 anni originario di Sciacca, è stato denunciato dai carabinieri per ricettazione.