«Per avere portato la tradizione giornalistica sul web, per aver reso MeridioNews tra le poche voci siciliane che danno spazio all’approfondimento e all’inchiesta, spesso ripresi a livello nazionale e internazionale, per la credibilità, l’autorevolezza e capacità analitica con cui vengono affrontati gli argomenti, per la scelta di sperimentare e proporre modelli e format inediti nel panorama locale». Sono queste le motivazioni della giuria del premio Goffredo Parise che ha assegnato il riconoscimento alla direttrice di MeridioNews Claudia Campese.

I vincitori saranno premiati sabato 25 settembre alle 17 sul palco del teatro comunale Mario del Monaco di Treviso (in Veneto). I vincitori sono stati proclamati dalla giuria composta dai giornalisti Toni Capuozzo, Attilio Bolzoni, Aldo Cazzullo, Marcello Sorgi e dalla professoressa Ilaria Crotti, affiancata dall’associazione Ossigeno per l’informazione per la sezione speciale dedicata ai giornalisti vittime di intimidazioni e abusi contro la libertà di stampa. Oltre a Claudia Campese, il premio è stato assegnato anche a Lorenzo Cremonesi, inviato per il Corriere della Sera e a Nello Trocchia, giornalista del quotidiano Domani.

Il premio Goffredo Parise è stato ideato e organizzato da Antonio Barzaghi e Maria Rosaria Nevola, è presieduto da Andrea Favaretto, sindaco del Comune di Salgareda (in provincia di Treviso) e ha come presidente onoraria l’artista Giosetta Fioroni, dal 1964 compagna di Parise.