La Wildside, casa di produzione cinematografica e televisiva, ha aperto le candidature per la ricerca di un bambino siciliano tra gli 11 e i 12 anni e una bambina tra i 10 e gli 11 anni per un film per il cinema prodotto da Wildside. Entrambi i candidati devono essere siciliani e abitare in Sicilia. Per potersi candidare è necessario inviare esclusivamente alla mail castingminorina@gmail.com: un video di presentazione dalla durata massima di un minuto dove il minore, immortalato in primo piano, deve dire il proprio nome, cognome, età, altezza, città di provenienza e raccontare l'ultimo sogno fatto. La liberatoria Minore Self Tape, firmata da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci, scaricabile su internet a questo indirizzo: https://www.wildside.it/casting-untitled-na/ o scaricabile inquadrando il Qr Code, che si trova in fondo. Nel corpo della mail vanno inseriti i nomi e i recapiti telefonici dei genitori del minore.

Sempre nel corpo della mail è obbligatorio copiare e riscrivere il seguente testo compilato nelle parti mancanti: «Con la presente autorizziamo Wildside ed i suoi aventi causa ad utilizzare il materiale qui inviato (video, foto, e qualsiasi altro materiale e/o dato personale) relativo al minore e inserire nome del minore al solo fine della possibile selezione del minore al cast del film untitled Na, ed esclusivamente per scopi interni. Prendiamo atto che nel caso in cui la candidatura non andasse a buon fine, i dati trasmessi verranno distrutti da Wildside. Autorizziamo altresì Wildside ed i suoi aventi causa ad utilizzare il nostro numero di telefono al solo fine di essere contattati in merito alla potenziale partecipazione del minore al film suddetto. Dichiariamo altresì di aver preso visione e di aver accettato l’informazione sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) disponibile al seguente indirizzo http://www.wildside.it/informativa-privacy/». In fede, _ [inserire i nomi dei genitori o del tutore legalmente riconosciuto].

Le candidature incomplete o sprovviste di liberatoria firmata o altre candidature non corrispondenti ai parametri della ricerca non saranno prese in considerazione. L’eventuale partecipazione al progetto audiovisivo sarà subordinata all’obbligatoria autorizzazione di entrambi i genitori. Il casting è curato da Dario Ceruti, assistito da Simona Barbagallo, entrambi membri dell’Unione Italiana Casting Directors.