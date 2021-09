Gli eventi di fine settembre

Se ancora dopo un'estate tra tuffi in piscina o al mare, e concerti e serate con amici, avete ancora voglia di occupare il vostro tempo in modo interessante e/o divertente , ci pensa Whatsapp in Sicily a darvi le dritte giuste per non farvi perdere la buona abitudine di fare cose, vedere gente nel weekend.

Se ancora dopo un'estate tra tuffi in piscina o al mare, e concerti e serate con amici, avete ancora voglia di occupare il vostro tempo in modo interessante e/o divertente, ci pensa Whatsapp in Sicily a darvi le dritte giuste per non farvi perdere la buona abitudine di fare cose, vedere gente nel weekend.

Ecco qui per voi una selezione di eventi per tutti i gusti. Prendete carta e penna e segnate in agenda.

__________________________________

• Escape from the past

// 24 settembre 2021 ore 10.00

Museo di Archeologia dell'Università di Catania, Palazzo Ingrassia

Catania, via Biblioteca, 4

Per informazioni consultare il sito

__________________________________

• Etna Book Festival

// 24 - 25 settembre 2021

Catania, evento itinerante

Per consultare il programma il sito

__________________________________

• Pulcinella Innamorato

// 25 settembre 2021 ore 18.00 - 26 Settembre 2021 ore 11.00

Teatro ZigZag

Catania, via Canfora, 69

Per prenotazioni chiamare al 330 843843

__________________________________

• I Brigantini in concerto

// 25 settembre 2021 ore 21.00

Palazzo della Cultura

Catania, via Vittorio Emanuele II, 121

__________________________________

• Sotto le stelle dell’Etna

// 25 settembre 2021 ore 20.15

Per info inviare una email a info@hermes-sicily.com

__________________________________

• Haffner Orchestra

// 26 settembre 2021 ore 21.00

Giardino Bellini

Catania, via Etnea, 292

Per info e prenotazioni chiamare al 3703075249

__________________________________

• Italia Photo Marathon 2021

// 26 settembre 2021 dalle ore 10.00

Catania, piazza Duomo, 3

Per informazioni consultare il sito oppure chiamare allo 0957421111

__________________________________

• Franco Battiato Tribute

// 27 settembre 2021 ore 20.30

Teatro Greco Romano

Catania, via Vittorio Emanuele II, 266

Per informazioni consultare il sito

__________________________________

• Cous Cous Fest

// 24 - 25 - 26 settembre 2021 dalle ore 12.00

San Vito lo Capo

Per informazioni consultare il sito

__________________________________

• Settembre al riso

// fino al 3 ottobre 2021 ore 21.00

Palazzo Belmonte Riso

Palermo, via Vittorio Emanuele, 365

Per informazioni consultare il sito oppure chiamare allo 091.587717

__________________________________

• La principessa Alliata apre le porte del suo Palazzo

// 25 settembre 2021 ore 17.15

Palazzo Alliata di Pietratagliata

Palermo, via Bandiera, 14

Per informazioni consultare il sito, chiamare al 347.5264276 o inviare una mail a palazzoalliata14@gmail.com

__________________________________

• Ana Flora in Concerto

// 26 settembre 2021 ore 21.00

Palazzo Belmonte Riso

Palermo, via Vittorio Emanuele, 365

Per informazioni consultare il sito oppure chiamare allo 091.587717

__________________________________

• Wellber ‑ Beethoven/Bernstein/Wagner

// 25 settembre 2021 ore 20.30

Teatro Massimo

Palermo, piazza Verdi

Per acquistare il biglietto consultare il sito

__________________________________

• ArtGarden

// 25 - 26 settembre 2021 dalle ore 10 alle 20

Vivai Gitto

Palermo, via CastelForte, 100

Per informazioni consultare la pagina Facebook

__________________________________

• Palermo dentro

// 26 settembre 2021 ore 18.30

Palermo, evento Itinerante

Per prenotazioni inviare una mail a siciliandostyle@gmail.com

__________________________________

• Alberto Urso in Concerto

// 26 settembre 2021 ore 21.00

Teatro Antico

Taormina, via Teatro Greco, 40

Per informazioni chiamare allo 094223220

__________________________________

• Le vie dei tesori

// 24 - 25 - 26 settembre 2021

Messina, evento Itinerante

Per informazioni consultare il sito

__________________________________

• Giornata della Speleologia: un itinerario alla scoperta dell'area carsica di Cava Cugno

// 26 settembre 2021 ore 8.30

Scicli, piazza Italia

Per informazioni chiamare al 338 5698916 | 333 8070559 o inviare una mail esplorambiente@gmail.com

__________________________________

• Le vie dei tesori

// 24 - 25 - 26 settembre 2021

Noto, evento Itinerante

Per informazioni consultare il sito

__________________________________

• Sagra del miele

// 25 - 26 settembre 2021 dalle ore 17.00

Piazza Giovanni Verga, Sortino Per informazioni consultare il sito o chiamare allo 0931917111

__________________________________

• Percorso Trekking - Riserva marina del Plemmirio

// 26 settembre 2021 dalle ore 9.30

Augusta, Area Marina Protetta del Plemmirio

Per informazioni consultare il sito