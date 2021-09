Dolce, alcolica e pastosa. Così è stata pensata e realizzata la birra Sofia , prodotta con l’aggiunta di miele dalla No Stress Cafè di Sortino. Un prodotto che nasce come ideale in abbinamento al pizzolo , il prodotto tipico della cucina del centro del Siracusano. « Volevamo fondere tradizione e innovazione , valorizzando il miele della nostra zona e creando una birra da abbinare ai nostri prodotti tipici», afferma Luigi Galioto a Meridionews.

Dal miele da mangiare a quello da bere: si può riassumere così il risultato imprenditoriale della No Stress Cafè, che ha sviluppato l’intuizione del suo socio apicoltore Carmelo Musumeci. «La vera peculiarità di questa birra - spiega Musumeci - consiste nella provenienza siciliana del miele e nel metodo di allevamento delle api, che è diverso da quello utilizzato dagli altri apicoltori. Nella nostra zona, il miele viene raccolto con il metodo tradizionale della torchiatura dei favi, che lo fa fuoriuscire mediante spremitura; mentre solitamente gli apicoltori ne ottengono la fuoriuscita grazie a una forza centrifuga determinata dalla messa in rotazione di una gabbia interna. L’uso delle nostre arnie, inoltre, consente di arricchire il miele di Sortino con propoli e polline».

«Impreziosisce la birra conferendole dolcezza, un colore ambrato e un odore molto gradevole che rievoca frutti bianchi, come pere e pesche chiare - aggiunge Galioto -. Sofia è una birra doppio malto, con una gradazione alcolica di otto gradi; ma la presenza del miele ne attenua la percezione, per cui si beve molto facilmente. Trattandosi di una birra artigianale a fermentazione naturale - prosegue il rappresentante legale - è anche corposa, per cui si adatta non solo al pizzolo, ma anche a pizze, formaggi stagionati e carni».

Temporaneamente in commercio esclusivamente presso il punto vendita della No Stress Cafè, Sofia è destinata a essere venduta anche nelle pizzerie della provincia, per poi raggiungere il mercato regionale e persino quello estero, da dove sono già arrivate le richieste dei primi bevitori curiosi. Approvata all’unanimità anche la scelta del nome, tributo a santa Sofia, patrona di Sortino: «Amiamo il nostro paese», conclude Musumeci.