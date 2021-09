Lo scorso 4 settembre aveva tentato di rapinare una rivendita di tabacchi, oggi è stato arrestato. Protagonista un uomo di 56 anni di Canicattì, in provincia di Agrigento. I carabinieri hanno fatto luce su quanto accaduto in un esercizio commerciale di Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Qui il 56enne si era diretto con l'obiettivo di portare via il bottino contenuto nella cassa ma senza riuscirci.