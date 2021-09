Sipala Drink e i suoi sapori internazionali

Sipala Drink è un cocktail ispirato ai sapori siciliani, ma che strizza l'occhio all'internazionale.Questo drink ha una struttura Highball, tornata di moda quest'ultima estate (in realtà si fa già da diversi anni) in quanto leggera, frizzante e facile da bere.

Gli ingredienti sono:

- Blended Scotch Whisky (per chi lo preferisce anche tornato)

- Cordiale all'arancia lattofermentata

- Gazzosa alla pala di fico d'india

Molto interessante la lattofermentazione dell'arancia, sia perché anticamente era un ottimo metodo di conservazione, sia perché il sale conferisce all'agrume un sapore insolito e sorprendente. Invece la gazzosa di pala di fico d'india è interessante per la presenza dell'ingrediente in sé, che è pochissimo utilizzato sia al bar che in cucina, ma che dona un buonissimo aroma erbaceo e fresco ai drink. Personalmente la preparo cuocendola sottovuoto a bassissima temperatura con lo zucchero, dopo di che aggiungo acido citrico, acqua, e la vado a carbonate in un twist & sparkle (attrezzatura che permette di rendere frizzante tramite Co2 qualsiasi tipo di liquido).