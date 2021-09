Si scagliano contro i poliziotti che chiedevano di esibire il Green pass. Per questo motivo un uomo di 65 anni e una donna di 57 anni sono stati denunciati con l'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale il primo e di oltraggio resistenza a pubblico ufficiale la seconda, che si è anche rifiutata di fornire le proprie generalità.

Tutto è nato dopo un controllo da parte degli agent all'interno di un bar di via Etnea, a Lentini. Alla richiesta di fornire un documento di riconoscimento, la donna, che non indossava il dispositivo di protezione individuale, è andata in escandescenza oltraggiando e offendendo gli agenti. Quest'ultima è stata anche sanzionata per il mancato rispetto delle norme anticovid. Anche il marito si è reso protagonista di oltraggi ai poliziotti. Per questo è partita la denuncia da parte delle autorità.