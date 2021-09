Aggressioni e minacce di morte nei confronti della moglie anche davanti ai figli (di cui uno disabile) e ai carabinieri intervenuti dopo essere stati contattati dai vicini di casa allarmati dalle urla che provenivano dall'abitazione. É avvenuto a Brolo, in provincia di Messina, dove i militari hanno arrestato in flagranza M.C. di 62 anni per maltrattamenti.