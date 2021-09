Il sindaco di Rometta , Nicola Merlino , è stato aggredito la scorsa notte, dopo un incidente stradale . Tra il primo cittadino che è stato tamponato e l'altro automobilista è nata una lite e quest'ultimo lo avrebbe colpito con un attrezzo manuale tagliente , ferendo al braccio e al volto l'amministratore locale. Il sindaco del piccolo Comune in provincia di Messina è ricoverato all'ospedale Papardo e le sue condizioni non sarebbero gravi .

Sul caso indagano i carabinieri e sull'episodio è intervenuto Alessandro Nava capogruppo di maggioranza del Comune di Rometta: «È un episodio gravissimo - ha detto - esprimo da parte mia e del Consiglio comunale la solidarietà al primo cittadino e speriamo che le sue condizioni migliorino presto. Auspichiamo che le forze dell'ordine facciano al più presto chiarezza su quanto accaduto e che il responsabile venga punito. Episodi violenti come questo dimostrano come la situazione sia sempre più incontrollabile e come siano necessari maggiori controlli».