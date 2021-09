Sono 25 i positivi al Covid-19 in una casa alloggio per minori a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta. L'emergenza all'interno della struttura è scattata ieri sera, quando al pronto soccorso infettivologico dell'ospedale Sant'Elia è arrivata, oltre agli altri ospiti, anche una bimba di 3 mesi, che è stata accompagnata in ambulanza all'ospedale Di Cristina di Palermo. Positive anche due suore che gestiscono la struttura, una è ricoverata nel reparto Malattie infettive.