Un 19enne di Licata è stato arrestato dai carabinieri nel corso di controlli antidroga. La perquisizione ha riguardato l'abitazione in cui vive il ragazzo. Al momento del loro ingresso, i carabinieri hanno trovato anche due minorenni.

Sequestrati tre involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di 60 grammi. Dopo che il 19enne è stato portato in caserma, sul posto sono arrivati i familiari che hanno aggredito i militari presenti con calci e testate. Tre persone - il padre, il fratello e la cognata del ragazzo - sono state arrestate per violenza, resistenza e lesioni.