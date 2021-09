In segno di protesta per un controllo dei carabinieri si è spogliato in strada rimanendo completamente nudo . Il protagonista è un commerciante 32enne di Casteltermini , in provincia di Agrigento, che è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per atti osceni in luogo pubblico .

Durante la notte, una pattuglia ha effettuato un controllo all'Alfa 156 guidata dal 32enne e con a bordo altri due giovani che si aggirava per il paese. L'uomo avrebbe mostrato subito segni di insofferenza e avrebbe cominciato a insultare i militari. A un certo punto, si è spogliato fino a rimanere nudo in mezzo alla strada.