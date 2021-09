Si è insediato il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Enna. Si tratta del colonnello Angelo Franchi, proveniente dal comando generale dell'Arma. L'ufficiale, dopo aver frequentato il 177esimo corso presso l'accademia militare di Modena dal 1995 al 1997 ha conseguito la nomina a sottotenente proseguendo il proprio iter formativo presso la Scuola ufficiali carabinieri di Roma.

Laureato in giurisprudenza all'università La Sapienza di Roma, è stato destinato nel 2000, come primo incarico, al 12esimo reggimento Sicilia come comandante di compagnia. Dopo un anno ha intrapreso la prima esperienza nell'Arma territoriale, presso la compagnia di Agrigento, e successivamente, nel 2008, presso quella di Mantova, dove ha raggiunto il grado di maggiore. Nel 2013 si è affacciato allo Stato maggiore, entrando al comando generale, prima alla sala operativa e poi, promosso tenente-colonnello, all'ufficio cerimoniale.