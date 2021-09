Due milioni e 700mila euro. Questa la somma che l'assessorato regionale Attività produttive ha stanziato per sostenere le attività commerciali di fiori e piante colpite dall'emergenza Covid-19. Si tratta della seconda tranche . In occasione del primo bando sono state 644 le imprese che hanno ricevuto il contributo di 3500 euro .

«Abbiamo deciso di venire incontro a quanti a luglio non erano ancora pronti per presentare le istanze pubblicando un nuovo bando che consentirà di inoltrare online le domande da domani 14 settembre per sfruttare gli oltre due milioni e mezzo di euro ancora disponibili», dichiata l’assessore regionale Mimmo Turano.